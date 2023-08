A Palermo prima riunione della nuova Cts, Pagana: "Via alla fase di semplificazione"

Prima riunione, questa mattina a Palermo, della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Nella sede dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, alla presenza dell’assessore Elena Pagana, il neo presidente della Cts, il professore Gaetano Armao, ha convocato i 33 componenti facenti già parte dell’organismo.

"In un clima di entusiasmo e di voglia di mettersi subito all’opera per i quali ringrazio il nuovo presidente e tutti i componenti presenti - sottolinea l’assessore Pagana - la riunione è stata anche l’occasione per fare il punto su alcune criticità e sulle soluzioni da adottare nelle procedure sottese al rilascio di pareri e autorizzazioni in tema ambientale. Sono state condivise diverse idee per lo snellimento dei procedimenti amministrativi che spesso trovano un collo di bottiglia nelle comunicazioni tra i dipartimenti regionali interessati e la stessa Commissione. In particolare, è stata apprezzata la bontà della proposta, condivisa dalla Giunta regionale, di istituire un tavolo permanente con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i dipartimenti regionali competenti, per predisporre dei format da utilizzare per istanze, pareri e richieste in modo da agevolare l’iter procedurale".

"L’avvio di questa nuova operatività della Commissione - aggiunge Pagana - si inserisce nell’azione di semplificazione della pubblica amministrazione intrapresa dall'esecutivo regionale che ha visto, in una prima fase, la riforma della Cts e che adesso vedrà il miglioramento di alcune performance all’interno del dipartimento dell’Ambiente e nel servizio che si occupa delle autorizzazioni".