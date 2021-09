A Palermo la prima convention regionale dei Giovani Siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà sabato 25 settembre ,dalle 16 alle 20,nell'ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo la prima convention regionale dei giovani siciliani, patrocinata dall'Assemblea Regionale Siciliana, che avrà l'obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e progettare insieme iniziative legate alla crescita e allo sviluppo della Sicilia creando un proficuo dialogo con le Istituzioni politiche.

Ideatore e promotore dell'evento il presidente dell'associazione "Idea Nuova", Ignazio Gattuso: "Abbiamo pensato di organizzare una convention, nel rispetto della normativa anticovid, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva alla vita politica e creare una rete di giovani in tutte le nove province siciliane che possano, con capacità e competenza, imporsi come nuova classe dirigente nell’interesse reale della nostra terra. Ci confronteremo su tematiche cruciali per il futuro della Sicilia come la formazione e l'imprenditoria giovanile ma anche ricerca, innovazione, agenda digitale, investimenti in settori strategici, e sulle opportunità che si apriranno nei prossimi mesi per i giovani siciliani, con particolare attenzione alle risorse del Recovery Plan. La manifestazione coinvolgerà in maniera trasversale tutti i giovani che hanno a cuore il futuro della nostra Terra e vogliono battersi per valorizzarla. Ringrazio le massime Istituzioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, il presidente della commissione Bilancio Savona che rappresenta una guida per noi giovani e il presidente dell'Ars Miccichè che sta supportando l'iniziativa con entusiasmo dimostrando grande attenzione verso le politiche giovanili".