Prima circoscrizione, l'elezione del vicepresidente finisce in parità e il parlamentino si paralizza

Finisce in parità l'elezione del vicepresidente della prima circoscrizione e il parlamentino si paralizza. Sia nella prima che nella seconda votazione, avvenute oggi, Antonio Nicolao (Pd) e Francesco Tramuto (Forza Italia) hanno ottenuto 5 preferenze a testa.

Chi deve essere proclamato? Non sapendo come interpretare il regolamento per il decentramento - che all'articolo 33 non chiarisce cosa fare nel caso in cui due candidati riportino lo stesso numero di voti anche al ballottaggio - il funzionario dell'ufficio amministrativo ha inviato una pec con apposito quesito al segretario generale del Comune. Si andrà per anzianità di età o di voti? Si dovrà ripetere la votazione ad oltranza?

A dover sciogliere gli interrogativi e dare piena operatività alla prima circoscrizione sarà il dottor Antonio Le Donne. L'elezione della seconda carica del Consiglio di quartiere è infatti un atto propedeutico per dare il via ai lavori d'Aula.