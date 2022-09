Prima circoscrizione, Nicolao proclamato vicepresidente dopo due votazioni finite in parità

Antonio Nicolao è stato proclamato vicepresidente della prima circoscrizione. Così ha deciso il segretario generale del Comune dopo le due votazioni che si sono concluse in parità: 5 voti per Antonio Nicolao (Pd) e 5 voti per Francesco Tramuto (Forza Italia). Nicolao l'ha spuntata su Tramuto in quanto "più anziano per età".

Per superare lo stallo che aveva paralizzato il parlamentino di quartiere, non sapendo come interpretare il regolamento per il decentramento (che all'articolo 33 non chiarisce cosa fare nel caso in cui due candidati riportino lo stesso numero di voti anche al ballottaggio), il funzionario dell'ufficio amministrativo aveva inviato un apposito quesito al segretario generale del Comune.

Il dottore Antonio Le Donne ha sciolto il nodo attribuendo al più anziano per età, cioè Nicolao, la carica di vicepresidente. Ciò in base ad una clausola del regolamento del Consiglio comunale. "Nel ringraziare Brancato, Sorci, Calabrese e Castiglia - ha detto Nicolao - mi pregio di ricoprire per la terza volta questa carica istituzionale, che portarò avanti con impegno e lealtà".