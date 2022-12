Il consigliere comunale Randazzo: "Un presidio slow food per Cinisi in aeroporto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apprendiamo dalla stampa locale che sono stati aggiudicati gli spazi commerciali food & beverage dell'aeroporto di Punta Raisi per i prossimi dieci anni. Le grandi aziende della ristorazione italiana si sono aggiudicati gli spazi commerciali, con partner siciliani che gestiranno la catena di ristorazione dello scalo. Purtroppo, ancora una volta - dichiara il consigliere comunale di Cinisi - mi rammarica la circostanza che non è stata tenuta in considerazione la nostra realtà locale di Cinisi, ovvero del comune in cui insiste interamente il sedime aeroportuale, che detiene delle quote nella società di gestione e che non detiene haimè una rappresentanza in consiglio di amministrazione.

Questa debolezza in termini di centro decisionale da parte del nostro comune, fa si che si perdano delle opportunità importanti per la crescita economica del nostro territorio. La proposta che lancio al nostro sindaco e soprattutto alla futura governance della Gesap, è quella di prevedere uno spazio commerciale per le attività del luogo, in cui trovino espressione i nostri prodotti tipici come la vacca cinisara, i fichi d'india del Pirtusu e i loro derivati. Ciò consentirebbe alle nostre aziende locali di affacciarsi nel mercato globale, che il nostro aeroporto con i suoi sette milioni di passeggeri rappresenta e contestualmente l'ente comune avrebbe finalmente un riconoscimento del proprio ruolo all'interno del circuito aeroporto.