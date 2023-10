Riecco Orlando, ora vuole candidarsi alle Europee e attacca Lagalla: "E' schiavo dei partiti"

Riecco Leoluca Orlando. L'uomo politico che più di tutti ha legato il suo nome a Palermo, con i suoi cinque mandati da sindaco, torna sulla scena alla sua maniera: attaccando. Innanzitutto il Pd, a cui propone la sua candidatura per le elezioni europee (in programma a giugno 2024), per poter dimostrare "di essere un partito aperto e non un malato terminale di correntocrazia", e poi l'attuale primo cittadino, quel Roberto Lagalla che definisce "schiavo dei partiti, come sta dimostrando la vicenda del rimpasto di Giunta".

Parole pronunciate da Orlando in occasione della presentazione di "Enigma Palermo", libro che ha scritto assieme alla giornalista tedesca Constanze Reuscher e che è stato presentato oggi pomeriggio al cinema Rouge et Noir, nel corso di un dialogo moderato dal caporedattore della Tgr Sicilia Rino Cascio, con le incursioni dell'attore e regista Pif.

La verve di Orlando è la solita e richiama un bel po' di gente: in tanti riempiono la sala del Rouge et Noir, anche se la platea è un po' (troppo) attempata. Ci sono i suoi fedelissimi - da Emilio Arcuri a Fabio Giambrone, assessori delle sue ultime Giunte - ma anche gli ex magistrati Leonardo Guarnotta e Alfredo Morvillo, quest'ultimo fratello di Francesca, moglie del giudice Falcone; c'è il papà di Nino Agostino, il poliziotto ucciso nel 1989 assieme alla moglie Ida Castelluccio e al bambino che portava in grembo; ci sono Mariangela Di Gangi e Massimo Giaconia, consiglieri d'opposizione attualmente in carica che si fanno autografare dal Professore una copia del libro.

Presente anche Fabio Teresi, esponente dell'area Orfini del Pd ed ex presidente della quinta circoscrizione, che ha lanciato pochi giorni fa la sua candidatura a presidente della Provincia. Con lui Antonio Rubino, inseparabile compagno politico. In sala fa capolino - sempre in piedi - anche Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia e storico ras del consenso del Pd (parla la sua longevità all'Ars). Orlando intanto saluta tutti e non disdegna né foto né qualche vasata ai suoi elettori: spiega di "essersi preso un anno sabbatico per portare avanti un'intensa attività internazionale, con viaggi in giro per il mondo e lezioni nelle università tedesche e americane". E naturalmente "per scrivere questo libro".

Poi sale sul palco e iniziano le bordate. "Do due anni di vita al Pd, che rischia di diventare una presenza residuale. La mia proposta di candidatura è la cartina da tornasole per capire se il partito ed Elly Schlein sono davvero liberi dalle correnti. Tutti i capicorrente sono saliti sul carro del vincitore e sono accanto alla segretaria: da Franceschini a D'Alema, passando per Provenzano. Sono tutti con lei. Io ho molti consensi ma non ho correnti. Non mi candideranno? Continuerò a dire le stesse cose e il tempo mi darà ragione. Il Pd ha governato dieci anni senza consensi, prenda lezioni dalla Meloni che ha governato dopo dieci anni di opposizione. Io voglio dare il mio contributo per costruire l'alternativa a questa destra, che sta indietreggiando il percorso sui diritti. Ad esempio dei migranti".

Temi ai quali Orlando ha dedicato ben "quattro capitoli del mio libro" e che sono di "straordinaria attualità". Così come "di straordinaria attualità" sono i riferimenti a una delle stagioni più buie di Palermo: quella che ha portato alle stragi del '92. Anni di mafia, di veleni dentro il Palazzo di Giustizia e di morti ammazzati. Anni di rapporti difficili con i magistrati, come quello con Giovanni Falcone, che Orlando prova a chiarire così: "Il mio non era un attacco a lui - sia maledetto subito se non è così! - ma al procuratore Pietro Giammanco. E' lui che ostacolava il lavoro dei magistrati del pool antimafia. Ho chiesto che si facesse un'operazione di verità e di giustizia sugli omicidi di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre, nonché sui rapporti fra Andreotti, Lima e Bontade. Nei cassetti della Procura c'erano indizi pesanti sulle connivenze fra politica e mafia. Nel '90 Falcone fu sentito dalla commissione nazionale Antimafia e arrivò a dire che il pentito Francesco Marino Mannoia aveva confermato questi rapporti; ma il presidente della commissione lo fermò e l'audizione fu secretata. Mi sono preso gli insulti, oggi non mi scuso per quello che ho detto ma per i toni che ho usato. Il mio intento era ed è di fare chiarezza sulle zone grigie. Oggi i familiari di Borsellino, sempre in commissione Antimafia, dicono quello che io ho detto trent'anni fa e parlano del ruolo di Giammanco. Anche io sono sulla stessa linea"

Nel racconto di Orlando passato e presente si mescolano, legati come sono da un filo rosso che attraversa Palermo dagli anni '80 ai giorni nostri. Dalla lotta alla mafia a quella per i diritti civili fino alla politica. Il Professore dice di "non avere rapporti con Lagalla da oltre un anno, da quando cioè ci siamo incontrati l'ultima volta in occasione di eventi pubblici ai quali ho partecipato anche io come cittadino". Non solo. Respinge la tesi di una sorta di continuità, se non altro nelle scelte amministrative, che ha portato alcuni esponenti della politica cittadina a parlare di amministrazione Orgalla. "Con Lagalla non ho mai più parlato né avuto colloqui telefonici. Ritengo che non sia un sindaco libero perché si è fatto condizionare dall'endorsement di Cuffaro e Dell'Utri. E' in ritardo su certe decisioni perché è ostaggio dei partiti: la situazione del rimpasto di Giunta lo conferma. Io ho fatto il sindaco commettendo degli errori. Li ho fatti io e non ho mai detto che la colpa era di altri".