Regione, Cuffaro dopo il varo della Giunta: "Nostro unico interesse è la stabilità della maggioranza"

Il commissario regionale della Dc in Sicilia afferma che in suo partito ha "seguito fino in fondo la linea del presidente Schifani di nominare deputati assessori senza tornare indietro alle nostre decisioni affinché si costituisse subito il governo"