Ustica, presentata la lista civica con il candidato sindaco più giovane della Sicilia

Il 28 e 29 maggio 2023, si svolgeranno anche a Ustica le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Approvate tre liste civiche. Nella lista "Tutti insieme per Ustica" , il candidato sindaco Diego Altezza, ventenne, candidato più giovane della Sicilia. L'età media dei candidati in consiglio comunale è di 30 anni.

"Malgrado il dissesto economico dichiarato dall'attuale amministrazione (Consiglio comunale del 14 aprile 2023), questi giovani amanti dell'Isola di grandi risorse, hanno l'interesse e la caparbietà di 'sbracciarsi' per il rilancio dell'ente comunale e dell'Area marina protetta. La loro ricetta è: investire nello sviluppo lavorativo territoriale, nel turismo, nella cultura e nello sport. I primissimi interventi riguarderanno la costituzione di un presidio fisso di vigili del fuoco locali e il ripristino di reali e sostanziosi sconti nei trasporti marittimi per studenti, residenti, proprietari di immobili e lavoratori".

Ecco tutti i nomi dei candidati in consiglio comunale della lista "Tutti insieme per Ustica": Diego Altezza, nato il 24/11/2002; Zaira Palermo, 24/10/2003; Pasquale Palmisano, 18/12/1973; Martina Natale, 04/09/1987; Michele Borgognone, 29/07/2003; Maria Ailara detta Mariuccia, 19/07/1970; Gabriele Palazzotto, 29/08/2001.