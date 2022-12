Precari Covid, Bonanno (Dc): "Prorogare i contratti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo preoccupati per le incertezze sul rinnovo dei contratti del personale tecnico e amministrativo impiegato nella lotta al Covid-19. Abbiamo avuto modo in questi mesi di appurare la dedizione, la professionalità, l’impegno e la qualità dei lavoratori, in particolare di quelli in servizio presso l’Hub della Fiera del Mediterraneo. Professionisti che hanno affrontato 'a mani nude' la pandemia, i quali ormai da 24 mesi lavorano al servizio del nostro territorio avendo messo in piedi una struttura organizzativa, tecnica e professionale divenuta ormai insostituibile e vitale per il SSR". Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

"Le battaglie per le stabilizzazioni dei lavoratori precari non sono mai state il centro della mia attività politica, ma in questo caso intervengono variabili diverse che le istituzioni non possono non considerare. Alla situazione emergenziale senza precedenti che ha reso necessario il reperimento di numerose figure professionali in tempi brevi e con modalità più snelle, hanno fatto da contrappeso la quantità e la qualità dell’impegno profuso da un gruppo straordinario di persone che hanno messo anima e corpo in una battaglia per la quale nessuno era pronto. Risorse umane che hanno apportato professionalità, acquisito ulteriori competenze sul campo, sviluppando strategie, prassi, modelli gestionali e di analisi, diventando un punto di riferimento per la popolazione oltre che perno centrale di un sistema sanitario in difficoltà che deve poter continuare a godere di queste peculiarità e professionalità. Per non parlare di chi ha rinunciato anche ad altre prospettive lavorative per continuare a dare qui il proprio contributo in termini di idee e impegno", afferma.

"Non siamo di fronte alla ‘classica’ battaglia per la stabilizzazione, ma si tratta di una scelta di buon senso nei confronti di chi senza garanzie, senza paura ed in una situazione senza precedenti ha risposto presente alla chiamata alla responsabilità, non lesinando sforzi e sacrifici per il bene comune - dichiara -. Risorse, infine, sulle quali si è investito tanto e che non avrebbe senso 'disperdere'". "Per questo motivo, pur nella consapevolezza che la responsabilità di un intervento risolutivo sia del governo nazionale e di quello regionale, avvieremo anche in Consiglio comunale tutte le azioni possibili a tutela di questi lavoratori. Terremo accesi i riflettori sulla vicenda e chiederemo l’impegno concreto dell’amministrazione comunale affinché ponga in essere le dovute interlocuzioni e le necessarie azioni per ottenere in primis una proroga dei contratti ed in seguito l’avvio delle procedure per le stabilizzazioni”, conclude Bonanno.