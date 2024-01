Povertà, lunedì convegno M5S a Palermo: "Il Governo dimentica i cittadini emarginati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La povertà corrode Palermo e brucia la speranza”: questo il titolo del convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle a Palermo che lunedì 29 gennaio, alle ore 17, presso la sala teatro della Chiesa Valdese di via Spezio, vedrà la partecipazione di Davide Aiello, deputato della commissione Lavoro; Roberto D’Agostino, Presidente del comitato provinciale Inps; Steni Di Piazza, coordinatore provinciale del M5S ed ex sottosegretario al Ministero del Lavoro nel Governo Conte II e Aldo Penna, ex parlamentare e ora rappresentante del gruppo territoriale del M5S Palermo centro.

“Palermo risulta tra le città più povere d’Italia - dichiara Aiello -. L’elevata percentuale di disoccupazione e le difficoltà economiche di famiglie e imprese rischiano di logorare ancora di più il tessuto economico e sociale della nostra città. Lunedì sarà un’occasione per parlare di come questo governo si sia dimenticato dei cittadini più emarginati e di come la città di Palermo, come tante altre città in Italia, stia attraversando questo momento difficile”, conclude Davide Aiello.