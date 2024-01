Poste Italiane, Cuffaro e Bonanno: "Auspichiamo non vi sia ulteriore tranche di privatizzazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Auspichiamo fortemente che Poste Italiane continui a rappresentare un asset strategico per il nostro Paese e che non abbia luogo alcuna ulteriore tranche di privatizzazione". Lo dichiarano il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e il capogruppo al Comune di Palermo Domenico Bonanno, in merito all'ipotesi di una ulteriore tranche di privatizzazione di Poste Italiane annunciata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Poste è la più grande azienda dell'Italia, produttrice di utili importanti per le casse dello Stato, partner privilegiato della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto rappresenta, ancora oggi, un presidio dello Stato di rilevanza centrale ed eroga servizi fondamentali anche nei Comuni più piccoli del nostro Paese. Poste - continuano - è anche depositaria dei risparmi degli italiani, che oggi la vedono come la cassaforte dei loro sacrifici, riconoscendo dietro di essa lo Stato italiano come garanzia di tutela. Per tutte queste ragioni e a tutela degli oltre 120mila dipendenti dell’azienda auspichiamo che il percorso di ulteriori privatizzazioni, cui non siamo concettualmente contrari, non interessi però ulteriormente Poste Italiane già, per oltre un terzo, non più in mano pubblica".