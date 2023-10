Inaugurazione del molo trapezoidale, Varchi: "Palermo torna a essere città tutto porto"

"L’inaugurazione del molo trapezoidale attorno al Castello a mare, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segna il momento culminante della grande rivoluzione compiuta dall’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia occidentale guidata da Pasqualino Monti". Così il segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi in occasione dell’inaugurazione del molo trapezoidale.

“Palermo torna ad essere città tutto porto, come il suo stesso nome afferma. Esprimo il mio più vivo ringraziamento al Presidente Monti per la determinazione con cui ha liberato il fronte del porto di Palermo, aprendo la città a nuovi flussi turistici e commerciali, generando economia reale non solo con i consumi, ma anche con l’innalzamento dei livelli occupazionali”.

Varrica (Movimento 5 Stelle): "Scommessa vinta"

A proposito dell’inaugurazione del molo trapezoidale di Palermo, il deputato regionale Adriano Varrica aveva annunciato nell’estate 2020 il reperimento del finanziamento ministeriale per la realizzazione della struttura, attraverso un’operazione di moral suasion che aveva portato in extremis Palermo ad ottenere le risorse ministeriali necessarie. "In pochi anni, grazie alla capacità del presidente Pasqualino Monti e dell'intera struttura dell'Autorità Portuale - spiega Varrica - la riqualificazione del molo trapezoidale si è trasformata in realtà. Sono felice di aver contribuito a questo risultato nella fase di reperimento del finanziamento ministeriale, durante l'allora governo Conte II". Il deputato regionale, allora deputato nazionale M5S alla Camera dei Deputati, ricorda infatti come il 7 agosto 2020 si riuscì in extremis a inserire il finanziamento nel decreto di riparto del Ministero delle infrastrutture del secondo governo Conte.

"Eravamo in piena emergenza Covid - sottolinea Varrica - ed ero venuto a conoscenza della volontà del Ministero di sbloccare diverse centinaia di milioni di euro per gli investimenti cantierabili delle Autorità Portuali. Il problema stava nel fatto che volevano conteggiare come "quota Palermo" la definizione amministrativa della prima tranche di 81 milioni di euro per il bacino da 150.000 t.p.l. del cantiere navale, che però avevamo già concordato tempo prima. Grazie ad una significativa opera di moral suasion sul Ministero, in sinergia con l'allora Sottosegretario Roberto Traversi e il Presidente Monti, basata sull'importanza di tale intervento per la città e sulla capacità dell'Autorità portuale di realizzarlo in tempi brevi, riuscimmo sul filo di lana ad ottenere gli oltre 25 milioni di euro per il molo trapezoidale. Oggi è evidente che si tratta di un'azione lungimirante, di una scommessa vinta, anche per il Ministero. Felice di essere stato utile" - conclude il deputato.

Cgil Palermo: "Il porto simbolo di accoglienza"

"Eravamo abituati a considerare il fronte a mare e il porto un non luogo, un luogo chiuso. L’apertura di questo spazio restituisce dignità a una comunità e anche alla sua storia”, dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, che ha partecipato oggi all’inaugurazione del molo trapezoidale portando con sé una Kefiah in segno di solidarietà con i popoli della Terra Santa e di pace. Certo – continua Ridulfo- si avverte una vertigine davanti a questa trasformazione, perché rende più stridente e struggente il contrasto con le tante altre Palermo che conosciamo, che abbiamo conosciuto. Una città stratificata di possibilità diverse e di diseguaglianze in cui adesso c’è qualche luce che brilla in più. Comunque è un passo avanti. Speriamo che questo porto sia sempre aperto e accogliente, soprattutto per coloro i quali in questo momento nell’altra sponda del Mediterraneo non vedono luci ma solo buio”.