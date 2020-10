Porticello, ok ai fondi per mettere in sicurezza del porto: "Impegno mantenuto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo numerosi anni di attesa, grazie al governatore Nello Musumeci ora è arrivato il via libera ai fondi per la messa in sicurezza del porto di Porticello. Un provvedimento molto atteso dalla comunità locale e che finalmente consentirà di intervenire con il dragaggio dei fondali, i lavori sulla pubblica illuminazione e la realizzazione della videosorveglianza".

Lo fa sapere Antonella Cavezzano, esponente di DiventeràBellissima ed assessore comunale a Santa Flavia, dando notizia della delibera con cui la giunta regionale ha disposto il finanziamento urgente dell'intervento. Il capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, Alessandro Aricò, sottolinea: "Per l'ennesima volta il governo Musumeci dimostra con i fatti grande attenzione nei confronti del territorio. I fondi stanziati per la messa in sicurezza del porto di Porticello, infatti, sono un esempio di quanto già fatto in questa prima parte della legislatura all'insegna del buon governo".