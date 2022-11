Salvini vuole il Ponte sullo Stretto in legge di bilancio: "Riattiviamo la società nata per costruirlo"

Matteo Salvini insiste per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il tema è stato parecchio cavalcato dal leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e ora può addirittura finire nella prossima legge di bilancio, la prima occasione del governo Meloni per lasciare la propria impronta economica. Salvini ha detto che il Ponte sullo Stretto sarà "l'opera più ecologica e tecnologicamente avanzata del mondo": il primo passo verso la ripresa del progetto del Ponte è la riattivazione della società che si doveva occupare della costruzione e gestione dell'infrastruttura, la "Stretto di Messina S.p.A."

Cosa vuole fare Salvini con la società dello Stretto di Messina

"Il Ponte sullo stretto potrà essere un modello di caparbietà e innovazione, l'opera che può essere la più green e tecnologicamente avanzata del mondo - ha detto Salvini in una visita a Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia, per l'inaugurazione di una nuova nave da crociera di Msc -. "In questa manovra bilancio ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte sullo Stretto di Messina", ha precisato il leader della Lega, definendo l'opera un "simbolo del genio e dell'ingegneria italiana. Posare la prima pietra del ponte che unisce una volte per tutte Sicilia, Calabria, Italia e Europa dopo 50 anni di chiacchiere è uno degli obiettivi che mi sono prefissato". Per farlo, Salvini vuole iniziare dalla riattivazione della Stretto di Messina S.p.A.

Cosa è la Stretto di Messina S.p.A.

La Società Stretto di Messina fu costituita nel 1981 con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il collegamento stabile tra Sicilia e Italia, con il Ponte sullo Stretto di Messina. A partire dal 1° ottobre 2007 Anas controlla la società con una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%. Negli ultimi giorni di vita del governo Monti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013 la Società Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione.

Il capitale sociale indicato dalla Stretto di Messina S.p.A. ammonta ad a oltre 383 milioni di euro ed è ripartito tra gli azionisti come segue:

fonte Today.it