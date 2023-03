VIDEO | Ponte sullo Stretto, De Luca attacca Salvini: "Sta giocando con i Lego"

E' la bordata dal leader di "Sicilia Vera" e "Sud chiama Nord" che, pur sostenendo la realizzazione dell'infrastruttura, mostra perplessità sul percorso messo in atto dal ministro. "Qui non ci sono cretini. Si sta ammantando di meridionalismo per calare la supposta dell'autonomia differenziata. Abbiamo capito il suo giochino"