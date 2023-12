Ponte sullo Stretto, è scontro Schifani-Salvini: "Mai condivisa compartecipazione per 1,3 miliardi"

E' scontro fra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulla spesa per il Ponte sullo Stretto. "Il governo regionale della Sicilia - si legge in una nota di Palazzo d'Orléans - ha sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera che considera strategica, e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, dandone tempestiva comunicazione al ministro Salvini con una nota del 18 ottobre. La decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Regione Siciliana debba essere invece di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale".

"L’auspicio della Presidenza della Regione - prosegue la nota - è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell’Isola".

Tutto nasce dalla rimodulazione dei fondi stanziati per il Ponte da parte del governo nazionale. Il testo presentato prevede, infatti, una una riduzione degli oneri a carico dello Stato di circa 2,3 miliardi, risorse che saranno recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1,6 miliardi dalla quota destinata alle Regioni Calabria e Sicilia.

Salvini: "Compartecipazione ragionevole"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, difende la scelta: "Che ci sia una compartecipazione seppur minima di Sicilia e Calabria mi sembra più che ragionevole – spiega a Radio 24 –, perché quando sarà finita l’opera decine di miliardi saranno investiti in quelle due regioni. E non è un'opera pubblica che unirà solo le due regioni, perché tutta l'Italia ne gioverà. Secondo uno studio di Openeconimics, ci saranno 20 miliardi di Pil in più all'anno e la Lombardia sarà la regione che più ne beneficerà in termini di benefici".

Forza Italia: "Auspichiamo coperture alternative"

Un provvedimento quello dell'esecutivo che ha suscitato parecchie polemiche. "Il Ponte sullo Stretto – dichiara la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo – è da sempre una battaglia di Forza Italia: riteniamo sia una infrastruttura fondamentale non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese. Proprio per questo, invitiamo il governo a individuare coperture alternative rispetto a quelle indicate nell'emendamento alla manovra, in cui si sottraggono risorse preziose alla Regione siciliana. La Sicilia e i suoi cittadini attendono da troppi anni il rilancio di politiche di sviluppo che consentano di colmare un gap dovuto anche alla condizione di insularità. È il motivo per cui riteniamo inopportuno sottrarre risorse preziose al raggiungimento di questo obiettivo".

M5S: "Si vuole affossare la Sicilia"

"L’ennesima scelta scellerata di un governo nazionale di incapaci che vuole affossare definitivamente la Sicilia, finanziando la campagna elettorale di Salvini con i soldi per le nostre strade e per le altre indispensabili infrastrutture che ci mancano e che frenano lo sviluppo della nostra isola. Tutto ciò non solo è inaccettabile, è anche vergognoso e faremo di tutto perché ciò non avvenga. La riprogrammazione dei fondi di sviluppo e coesione deve passare delle commissioni Bilancio ed Ue dell’Ars, dove faremo le barricate”. Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca e il collega Luigi Sunseri, presidente della commissione Ue dell’Ars.

Pd Sicilia: "Schifani dica quali altri opere saranno sacrificate per Salvini"

Il Pd Sicilia invece attacca Schifani: "Sul Ponte sullo Stretto il presidente della Regione si è incartato. Ieri infatti il governo nazionale ha annunciato che gran parte delle risorse arriveranno dalle quote del Fondo di sviluppo e coesione destinate alla Sicilia e alla Calabria. Adesso Schifani dica ai siciliani quante e quali opere saranno sacrificate sull’altare di Salvini grazie a questo scippo perpetrato, a suo dire, in modo non concordato, ai danni della Sicilia", afferma il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

"Che l’iniziativa non sia stata concordata tra Regione e governo centrale – aggiunge – è un aspetto ancor più grave. Fino ad ora, infatti, era stata sbandierata, come da prassi propagandistica, la concordia e l’unità di intenti tra i due governi di centrodestra. Tutto fumo negli occhi della Sicilia e dei siciliani".

De Luca: "Salvini rapina la Sicilia, Schifani si dimetta"

"Finalmente ci siamo: il bluff del Ponte di Salvini è stato smascherato. Dopo settimane di melina, ieri è arrivato l'emendamento del governo sul ponte sullo Stretto dove viene definito che 2,3 miliardi saranno presi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ma non è ancora finita: la gran parte di queste risorse (circa 1,6 miliardi) verranno prelevate dal bilancio di Calabria e Sicilia. A tutti gli effetti una rapina". Lo dice Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, deputato all'Ars e sindaco di Taormina. "Quindi questo governo annuncia - aggiunge - che il ponte sarà un'opera strategica per tutta l'Italia ma andrà a pagarla per una parte consistente con i soldi di Sicilia e Calabria. Soldi che così verranno tolti alla sanità, ai comuni, alle autostrade. Dimentichiamoci dunque anche l'alta velocità. Quindi tagliamo risorse alle regioni per far giocare Salvini con il suo ponte. Ma la domanda è d'obbligo: caro presidente Schifani come può essere che il governo nazionale di centrodestra che ha dentro il tuo partito, cioè Forza Italia, non t'aveva già avvertito di questo ulteriore scippo? Ma allora è vero che non conti proprio nulla. Schifani se non sei capace di farti rispettare allora è chiaro a tutti che devi dimetterti".