Ponte Corleone, Sala (Avanti Insieme): "Si rischiano code chilometriche"

"Il restringimento delle carreggiate del ponte Corleone, seppur necessario, rischia di mandare in tilt una delle principali arterie della città e di creare code chilometriche su viale Regione Siciliana che si sommano a quelle già presenti per i lavori sui canali di maltempo. E' però incredibile che nella quinta città d'Italia si arrivi sempre al punto critico, senza un minimo di programmazione o senza predisporre per tempo le opere di manutenzione in modo che siano meno invasive possibili. Ci aspettano giorni difficili e l'impressione è che ci si arrivi sempre meno preparati". Lo ha dichiarato il consigliere comunale, Antonino Sala, del gruppo Avanti Insieme a Palazzo delle Aquile.