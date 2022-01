Ponte Corleone, l'interrogazione al ministro Giovannini di Davide Faraone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questo pomeriggio al Senato il capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture, Giovannini, notizie sul Ponte Corleone a Palermo. L’opera ancora oggi non è ancora stata messa in sicurezza, è stato chiesto da parte di IV il commissariamento proprio per l’incapacità del Comune di Palermo di trovare una soluzione.

“Ritengo che il crono programma - dice Faraone - debba prevedere la realizzazione di due corsie laterali per evitare il blocco di una intera città, vogliamo capire cosa vuole mettere in campo il Ministero oltre al commissariamento”.

Il question time, con risposta del Ministro Giovannini e replica del senatore Faraone | Video