Mariella Graziano (Udc): "Attivi sul territorio e aperti al confronto, lavoriamo al rilancio di Partinico"

La coordinatrice cittadina dell'Udc a Partinico, Mariella Graziano, prosegue alacremente il suo lavoro di tessitura e aggregazione, sociale e politica, sul territorio. Nata a Partinico il primo marzo del 1979, l'esponente dello schieramento centrista possiede un background professionale di rilievo e riconosciute competenze in ambito contabile ed amministrativo. Già assessore ai Tributi ed Affari Generali, con delega al Turismo e Spettacolo, Servizi Demografici, Beni Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, presso il Comune di Partinico nel 2017, Mariella Graziano esprime la sua soddisfazione per la crescita di consensi ed adesioni registrata dall'Udc nella sua area di pertinenza.

"Nonostante le criticità annesse ad uno stato di commissariamento, c'è grande fervore politico e ideologico che pulsa a Partinico. La gente ha voglia di trasparenza, legalità e sviluppo, elementi imprescindibili per migliorare la qualità della vita sul territorio e far fronte concretamente alle impellenze quotidiane. Bonifica e riqualificazione urbanistica ed infrastrutturale, snellimento delle procedure burocratiche, politiche volte al sostegno ed alla valorizzazione di risorse ed imprese locali al fine di incentivare economia ed occupazione. Istruzione, formazione e cultura come basi salde in chiave presente e futura. Sono orgogliosa di registrare una crescita esponenziale dell'Udc sul territorio in termini di consensi ed adesioni. Numerosi soggetti, specie tra le nuove generazioni, si identificano nei principi moderati, liberali e democratici del nostro programma politico. Noi siamo aperti al dialogo ed al confronto con tutti i partiti in seno alla coalizioni di centrodestra, pronti a profondere ogni energia per il bene della collettività, puntando su competenza, spessore umano e levatura morale dei nostri esponenti. Dimostreremo con senso civico, onestà intellettuale e concretezza, che l'Udc ha tutti i requisiti utili a recitare un ruolo da protagonista alle prossime amministrative che si terranno a Partinico nell'ottobre del 2022".

Il vice segretario regionale dell'UDC Sicilia, Elio Ficarra rivolge un plauso alla coordinatrice centrista a Partinico per la qualità del lavoro fin qui svolto. "Competenza, carisma ed entusiasmo, Mariella Graziano è una professionista stimata ed un profilo politico di inconfutabile spessore, come dimostrano i suoi trascorsi istituzionali. Non è mai semplice trovare fluidità e rapidità sul piano operativo quando un Comune versa in stato di commissariamento. Qualcosa di lodevole e significativo è stato fatto in termini di riqualificazione ed utilizzo di beni confiscati alla mafia, così come sul piano della manutenzione straordinaria, della stabilizzazione del precariato, dell'aspetto tributario e contabile legato alla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, c'è tantissimo lavoro da fare per risolvere le criticità fisiologiche che rischiano di cronicizzarsi dopo uno scioglimento della Giunta comunale. La coordinatrice dell'Udc a Partinico sta svolgendo un lavoro egregio - afferma il consigliere comunale di Palermo del movimento centrista - selezionando strenuamente, sul piano politico e morale, i soggetti in grado di fornire un contributo fattivo e tangibile al territorio. Profili che costituiscono delle eccellenze nel proprio ambito professionale, con riconosciuto spessore umano, alcuni dei quali hanno già dimostrato il proprio valore in sede istituzionale. L'Udc sarà polo di riferimento nella coalizione di centrodestra che punta a rilanciare Partinico alle prossime amministrative di ottobre 2022".