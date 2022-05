Ficarra: "Udc unica e vera casa dei moderati, noi protagonisti a Palermo 2022 e Lagalla concilia spessore politico e statura manageriale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, esprime la propria soddisfazione in merito alla levatura della lista di candidati al Consiglio comunale di Palermo 2022 presentata dal partito centrista e professa grande fiducia in vista delle ormai prossime elezioni amministrative. "Ritengo che il lavoro di tessitura e aggregazione, sociale e politica, svolto con dedizione e passione da tutti gli esponenti del nostro partito abbia certamente prodotto ottimi risultati. L'Udc ha selezionato con rigore e scrupolo i profili che compongono la lista di candidati al Consiglio comunale di Palermo 2022 presentata in vista delle imminenti elezioni amministrative. Una lista qualificata ed eterogenea - prosegue il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - formata da professionisti di altissima levatura nel loro ambito di pertinenza, eccellenze del mondo accademico, sanitario e sindacale, imprenditori di acclarato spessore, giuristi di livello, figure di rilievo nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, attivisti e studenti animati da senso civico e fervore politico. Stiamo pianificando il rilancio trasversale della nostra città, partendo dalle competenze di chi la vive quotidianamente, conoscendone dinamiche, umori, criticità ed esigenze. Soggetti che godono di un patrimonio di fiducia e credibilità da parte dei loro concittadini, in grado di rappresentarne le istanze e tutelarne i diritti nelle dovute sedi istituzionali. L'Udc è vera casa dei moderati, al netto di ogni risibile speculazione, emulazione e goffi tentativi di gettare fumo negli occhi agli elettori da parte di chi non dispone di argomenti e contenuti. Abbiamo presentato una lista unica con lo storico simbolo del partito, lo scudocrociato, a sostegno di un candidato sindaco di eccellente lignaggio. Roberto Lagalla è il profilo ideale per guidare la rinascita di una Palermo fin troppo svilita e mortificata da incongruenze, incuria e assoluta inadeguatezza che hanno caratterizzato il governo di centrosinistra nell'ultimo decennio. Lagalla concilia spessore politico, autorevolezza e statura manageriale, l'Udc ha puntato incondizionatamente sulla sua figura in tempi non sospetti, mostrando linearità, coerenza e idee chiare, fin da subito, nel corso delle articolate consultazioni culminate nella ritrovata convergenza in seno al centrodestra, Sono molto soddisfatto del consenso e della fiducia che cittadini ed elettori ci manifestano tangibilmente ogni giorno, il nuovo corso dell'Udc procede spedito e siamo certi che forniremo un contributo decisivo al processo di bonifica, riqualificazione e sviluppo del territorio. Contiamo su bontà del nostro lavoro e capacità di valutazione dei palermitani, puntiamo ad un risultato importante in termini di percentuale di lista che attesti la centralità dell'Udc in seno alla coalizione di centrodestra pronta a governare la Palermo del 2022".