Depurazione, il governo nomina il nuovo commissario e Schifani insorge: "Non è preparato"

Il governo nazionale nomina il nuovo commissario straordinario unico per la Depurazione e il presidente della Regione Renato Schifani insorge. Secondo il governatore, Fabio Fatuzzo (presidente di Sidra Spa ed ex parlamentare), chiamato assieme a Toto Cordaro e Antonino Daffinà a guidare la struttura che si occupa degli interventi su fognature e depuratori "nel pieno rispetto della sua prestigiosa carriera, non presenta alcuna preparazione specifica"; a differenza del suo predecessore Maurizio Giugni, ordinario di Ingegneria idraulica, "e quindi dotato di altissima competenza e preparazione sul delicatissimo settore che vede la Sicilia particolarmente coinvolta".

Se dunque da un lato la nomina formalizzata con decreto del presidente del Consiglio - su indicazione del ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto - consentirà di sbloccare i pagamenti alle imprese che stanno eseguendo i lavori (è di ieri il grido dall'allarme lanciato dal direttore tecnico della Manelli Impresa spa), allontanando il rischio di incompiute; dall'altro si accende uno scontro istituzionale dal sapore prettamente politico, interno al centrodestra.

Schifani ci va giù duro. Non solo su Fatuzzo, numero uno della partecipata che si occupa del servizio idrico a Catania. Ce n'è anche per Cordaro e Daffinà: il primo "dei due vice commissari, già assessore nella Giunta Musumeci e poi non più ricandidato, si presenta come ex politico dotato di breve conoscenza della materia acquisita nel volgere del suo ruolo istituzionale"; il secondo vice commissario, aggiunge Schifani, è un "politico calabrese del tutto ignaro della materia, ma vicino alla politica di quella Regione. L'incarico della gestione della depurazione presuppone grandi professionalità specifiche ed indipendenti, in quanto abbraccia anche episodi di gestione finanziaria delicati e tempestivi. Mi auguro che il governo nazionale rifletta attentamente su queste scelte".