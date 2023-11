Pnrr, la Regione seleziona 21 esperti: le adesioni entro il 20 novembre

La Regione siciliana ricerca esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione. Si tratta di 21 esperti a vario titolo che avranno il compito di supportare l’amministrazione regionale nella gestione dei procedimenti complessi, con particolare riferimento a quelli che riguardano l'attuazione del Pnrr nell'ambito del Piano territoriale della Regione Siciliana adottato dalla Giunta. I professionisti interessati alla selezione, in possesso dei requisiti richiesti e previa registrazione sul PortaleinPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire agli avvisi entro il 20 novembre 2023.

Dieci complessivamente i i profili professionali previsti per 21 incarichi di collaborazione professionale, rispettivamente così distribuiti: 1 avvocato esperto in diritto informatico, 2 esperti giuridici in procedure di appalto, 2 ingegneri civili, 4 geologi, 1 ingegnere idraulico – dipartimento dell’Ambiente, 1 chimico, 4 ingegneri idraulici - Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, 2 ingegneri informatici system architect, 2 ingegneri informatici system analist e 2 ingegneri informatici developer. Tutte le informazioni cliccando questo link.