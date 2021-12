Porti e reti idriche della Sicilia, in arrivo centinaia di milioni di fondi dal Pnrr

Via libera in Conferenza unificata a centinaia di migliaia di euro di finanziamenti per la Sicilia per investimenti nel settore idrico e infrastrutturale. Circa 240 milioni di euro serviranno per realizzare numerosi progetti riguardanti lavori di completamento, adeguamento e manutenzione straordinaria di alcune importanti dighe, nonché interventi per il potenziamento del sistema idrico; altri 120 milioni saranno destinati alla realizzazione di infrastrutture strategiche nella Sicilia occidentale e orientale.

Nella provincia di Palermo, in particolare, 39 milioni di euro serviranno per il recupero, la sistemazione e la nuova banchina della logistica del porto di Termini Imerese. Per l’Amap, poi, sono stati finanziati circa 48 milioni di euro per i potabilizzatori Presidiana, di Cefalù, e Jato, di Partinico; 8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della diga “Mario Francese” (Rosamarina), di Caccamo.

“Ora l’Italia ha la grande opportunità di poter attingere alle risorse messe a disposizione dal Pnrr ed è necessario che parte di questi finanziamenti siano destinati a risolvere le emergenze esistenti, attraverso una gestione equa, razionale e sostenibile dell’acqua, con particolare attenzione a quella potabile destinata al consumo umano”, afferma Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture. E sui fondi per le infrastrutture aggiunge: “Si tratta di importanti e necessari investimenti che il Governo centrale sta facendo per sviluppare le Zone economiche speciali (Zes) siciliane e rappresentano un risultato da me fortemente voluto e per il quale lavoro da tempo in sinergia con i soggetti attuatori. Realizzeremo aree fortemente interconnesse con le altre aree del Mezzogiorno e ci conformeremo agli standard europei”.