Missione a Roma della commissione Bilancio: "C'è l'impegno a dare manforte al Comune sul Pnrr"

La commissione consiliare Bilancio torna dalla missione a Roma "strappando" al governo e al parlamento una promessa: sostenere e rafforzare la capacità amministrativa del Comune sul Pnrr. A farlo sapere sono i consiglieri Di Gangi, Miceli, Inzerillo e Bonanno, che in questi giorni hanno incontrato il sottosegretario Sandra Savino, il presidente della commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori, il vicepresidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Misiani e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

Il prossimo 19 marzo scadono i termini per gli emendamenti al ddl Pnrr: in questo contesto saranno "valutati interventi normativi che consentano di migliorare anche a Palermo l'efficienza del Comune in settori strategici", scrivono in una nota i consigllieri. Uno di questi settori è proprio il Pnrr, "che riveste un’importanza strategica per il Paese, ma certamente anche per Palermo".

"Ogni incontro - concludono Di Gangi, Miceli, Inzerillo e Bonanno - è stato importante e proficuo e, attraverso un sano spirito di collaborazione istituzionale, le interlocuzioni proseguiranno nell’interesse dei cittadini palermitani. La commissione nei prossimi giorni riferirà l’esito delle proprie interlocuzioni al Consiglio comunale, al sindaco e all’Anci - concludono - affinché, ciascuno per le proprie funzioni, possa continuare a perorare le esigenze del Comune".