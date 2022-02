VIDEO | Pnrr, il ministro Orlando: "Governo in aiuto dei Comuni, si assumano più donne e giovani"

"Bisogna supportare gli enti locali e assumere più donne e giovani". Parola del ministro del Lavoro Andrea Orlando in occasione della tappa palermitana di “Italia domani - dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza” che si è svolta stamattina al Teatro Massimo. Si tratta del secondo ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, e il capo del dipartimento per la Programmazione economica della presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, hanno spiegato i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.

Il sindaco Leoluca Orlando ha relazionato sul primo inquadramento delle aspettative sul Pnrr dal punto di vista del Comune e della città metropolitana. L'evento è stato moderato dal capo dell’ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della presidenza del Consiglio, Paola Ansuini, e da Francesco Nuccio, responsabile della sede di Palermo dell’Ansa.

Il Sindaco ha accolto il ministro e gli ha consegnato una dettagliata relazione sulle iniziative già intraprese e quelle da intraprendere nella città di Palermo, nei comuni della Città Metropolitana e in quelli siciliani. Iniziative e prospettive che riguardano la transizione ecologica, le infrastrutture, l'occupazione ecc. e che con le risorse del Pnrr potranno godere di un'importante accelerazione.

Nella relazione il sindaco ha anche evidenziato le criticità degli enti locali in particolare la necessità di qualificare e incrementare il personale dedicato in vista dell'attuazione del Pnrr. Leoluca Orlando ha, inoltre, ringraziato il ministro Orlando per l'importante interlocuzione con il governo che vede coinvolti il comune di Palermo, i comuni del territorio metropolitano e quelli siciliani.