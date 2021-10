Musumeci incontra i sindacati sul Pnrr: "Spesa razionale e niente fughe in avanti"

Incontro Regione-sindacati a palazzo d'Orleans sulla spinosa questione della programmazione e della spesa del Pnrr. "Un primo confronto - ha detto il governatore Nello Musumeci - per affrontare assieme il percorso da fare per l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse del Piano (almeno di quelle non ancora impegnate dal governo centrale) e di quelle legate alla programmazione 2021-27. Dall’ambiente al lavoro, dalle imprese al digitale, dalle infrastrutture al welfare. Coinvolgeremo via via tutte le sigle e le istituzioni per sottoscrivere un protocollo comune, senza pregiudizi, mi auguro, e senza fughe in avanti. Con l’incontro di oggi abbiamo fatto il primo passo".

Presenti i segretari generali regionali di Cgil, Alfio Mannino; Cisl, Sebastiano Cappuccio, e Uil, Claudio Barone, oltre agli assessori alle Infrastrutture, Marco Falcone; alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Antonio Scavone; alle Attività produttive, Mimmo Turano, e alla Salute, Ruggero Razza.

"La Sicilia non si può permettere di perdere le risorse del Recovery plan, ultima possibilità di recuperare il treno dello sviluppo e i gap infrastrutturali che funestano la nostra isola - scrive in una nota Barone -. Sono stati già bocciati tutti i progetti per l'irrigazione ma si teme anche per gli altri settori. Per questo chiediamo che questi progetti siano prima monitorati". "La Regione - prosegue -, così come i comuni, parte da una condizione di estrema difficoltà, vogliamo capire come intende recuperare per evitare inutili lamentele dopo. Bisogna, quindi, avviare una riqualificazione e sbloccare le assunzioni".