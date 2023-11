Pietro Macaluso riconfermato nella conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pietro Macaluso riconfermato nella conferenza provinciale e di organizzazione della rete scolastica. Il sindaco di Petralia Soprana è stato ancora una volta nominato tra i sette sindaci che si occuperanno della predisposizione della proposta del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno scolastico 2024-2025. “Ringrazio per la fiducia accordatami ancora una volta e, come sempre - ha detto il sindaco Pietro Macaluso - continuerò a lavorare nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche del nostro territorio”.

I componenti la conferenza provinciale sono stati scelti nel corso dell’assemblea dei primi cittadini della Città Metropolitana tenutasi oggi. Assieme a Pietro Macaluso sono stati eletti i sindaci di Caccamo, Cefalù, Collesano, Contessa Entellina, Termini Imerese, Torretta e Vicari.