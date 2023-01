Pietraperzia (Dc): "Villabate sta vivendo un'involuzione culturale e politica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Villabate sta vivendo un'involuzione culturale e politica. Vivendo il territorio giornalmente, ci rendiamo conto che Villabate sta attraversando un brutto periodo,spazzatura ovunque,sporcizia ad ogni angolo e nessuna possibilità di miglioramento delle condizioni di vivibilità.La cosa assurdà, è apprendere da comunicazione ufficiale del Comune, che la raccolta del secco non riciclabile e dei pannolini sarà sospesa fino a nuova comunicazione,quindi noi cittadini siamo costretti a tenerci dentro questo rifiuto.Ma com'è possibile tutto ciò...e pur vero che più del 50% dei contribuenti non pagano la Ta.Ri. e che più del 50% non confluisce il rifiuto correttamente,quindi senza differenziare,ma tutti gli altri che sono ligi alle norme? Sembra che passi il messaggio che chi trasgredire vince e chi rispetta la legge è un fesso. E poi le tanto millantate telecamere che fine hanno fatto? I controlli si fanno ancora? I tanti decantati comunicati della "pacchia è finita" a che punto sono. Domande che non troveranno risposte almeno per adesso".

Valerio Pietraperzia, coordinatore cittadino Democrazia Cristiana