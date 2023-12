Piazzese: "Ingresso di Canto e Ferrandelli dimostra come questa amministrazione stia facendo bene"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ingresso nel gruppo “Lavoriamo per Palermo” dei Consiglieri Canto e Ferrandelli, a cui vanno i miei migliori auguri per il nuovo percorso, rappresenta il buon lavoro fin qui svolto da questa Amministrazione e dal Sindaco, e la voglia di tutti di voler contribuire in maniera propositiva allo sviluppo della città! Questo lavoro, riconosciuto anche da chi fino a ieri in maggioranza non era, dimostra la capacità aggregativa di questa Amministrazione che è e vuole essere inclusiva.