Piazzese (Prima circoscrizione): "Approvazione variante asilo di Brancaccio dimostra attenzione"

Oggi la sensibilità politica dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale ha permesso a Brancaccio di non perdere un’opportunità. L’approvazione della variante urbanistica per la realizzazione del nuovo asilo dedicato a Padre Puglisi era il passaggio obbligato affinché l’opera vedesse la luce e l’esito favorevole di oggi e’ la dimostrazione, ancora una volta, di come ci sia una forte volontà per non lasciare indietro nessuno. Brancaccio ha bisogno di impegno da parte di tutte le Istituzioni, “..e se ognuno fa qualcosa si può fare molto”.