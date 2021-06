Comune, Amella: "Inammissibile che Rap usi piazzale Giotto per travaso rifiuti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A Palermo il decoro urbano appare sempre di più come un miraggio per cittadini illusi”. Lo sostiene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella. Il riferimento è soprattutto "allo stato di incuria e abbandono rilevato in piazzale Giotto. Qui – rileva Amella - i mezzi dell’azienda a capitale pubblico del Comune che dovrebbe occuparsi di igiene ambientale, eseguono abitualmente il travaso dei rifiuti, lasciando per terra quantità di liquami con il cattivo odore che ne deriva”.

“Una situazione di inammissibile ed inaccettabile degrado, non foss’altro perché riguarda un’area non certo secondaria della città, anzi centrale e parecchio frequentata, visto che Piazzale Giotto è un punto di snodo fondamentale degli autobus palermitani”, rimarca.

Amella annuncia di avere appena inviato una nota alla Rap, "con l’urgente richiesta di spostare la sede delle operazioni di trasbordo dei rifiuti in un'altra zona di Palermo, meno esposta e affollata".