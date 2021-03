Piano rifiuti regionale, dopo le modifiche arriva l'ok del Cga 

Dopo le modifiche arriva il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Sicilia. Nel gennaio di quest'anno il Cga aveva chiesto all'assessorato regionale all'Energia - allora guidato da Alberto Pierobon, che ha dato vita al Piano - una integrazione della documentazione presentata. I giudici avevano inoltre suggerito alcune modifiche anche sotto il profilo sintattico del testo. La Regione ha recepito le indicazioni e ora il nuovo schema di regolamento "aderisce ai suggerimenti indicati". Il Cga spiega che adesso il testo "aderisce alle specifiche e tassative prescrizioni" di legge. Nel frattempo all'assessorato all'Energia della Regione Siciliana è avvenuta la staffetta tra Pierobon e il nuovo assessore Daniela Baglieri.

"Il parere positivo e definitivo del Consiglio di giustizia amministrativa sul Piano rifiuti della Sicilia - dice Eleonora Lo Curto, capogruppo dell'Udc all'Assemblea regionale siciliana - mette fine alla ridda di voci e versi su cui menagrami, cornacchie e grilli parlanti avevano puntato per far naufragare un atto, che è non solo legittimo ma anche fondamentale per la gestione dell'intero settore dei rifiuti nella nostra regione. Passo dopo passo, ogni tassello va al suo posto - aggiunge la parlamentare centrista - e certifica il buon lavoro svolto dall'assessorato all'Energia ed ai Servizi di pubblica utilità durante la gestione Pierobon. Siamo estremamente soddisfatti per il risultato raggiunto e riteniamo che sia il miglior viatico per la nuova assessora Daniela Baglieri che si è insediata in questi giorni".