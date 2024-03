La commissione Bilancio al Mef: "Rivedere il piano di riequilibrio per poter fare nuove assunzioni al Comune"

Trovare un varco nel piano di riequilibrio per "intervenire sul blocco dei corrispettivi per le partecipate per procedere, in tempi più rapidi rispetto a quelli attualmente previsti, al raggiungimento del full time e delle progressioni di carriera per il personale" e contestualmente per sbloccare le assunzioni in modo da "rafforzare specifici comparti dell’amministrazione comunale". Questi i due temi al centro di un incontro che si è svolto ieri tra una delegazione della commissione Bilancio (composta dai consiglieri Bonanno, Di Gangi, Inzerillo e Miceli) e il sottosegretario al Mef, Sandra Savino, alla presenza di Salvatore Bilardo, direttore generale dell’Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche amministrazioni.

"L'incontro, che aveva l’obiettivo di approfondire gli effetti dell’ultima legge finanziaria dello Stato sul bilancio del Comune, non poteva trascurare la circostanza della procedura di riequilibrio cui l’ente è sottoposto e i cui risultati sono attualmente al vaglio della Corte dei conti - dichiarano i consiglieri Bonanno, Inzerillo, Miceli e Di Gangi -. Nell’auspicio che l’esito della verifica sia positivo il confronto ha riguardato anche l’ipotesi, consentita dall’accordo con lo Stato, di rivedere il piano di riequilibrio e di ragionare, ad esempio, su come sia ulteriormente possibile intervenire sul tema dei servizi e delle condizioni che riguardano le partecipate o, ancora, il fondamentale tema del dissesto funzionale e la connessa politica del personale".