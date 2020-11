Piano povertà 2019, sbloccati 49 milioni per i soggetti più fragili

L'assessorato regionale della Famiglia ha inviato ai 55 distretti sociosanitari le linee guida per l'attuazione del piano povertà 2019. Si sbloccano 49 milioni per il potenziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. "Le linee guida che abbiamo inviato oggi - affermato l'assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone - permettono ai distretti sociosanitari di formulare i piani di attuazione locale con la conseguenza di programmare e spendere le risorse del fondo povertà 2019, per la Sicilia si tratta di una somma consistente circa 49 milioni di euro”.

Tra le spese ammesse a finanziamento il rafforzamento del servizio sociale professionale, i servizi e gli interventi rivolti ai beneficiari del reddito di inclusione e del reddito di cittadinanza come ad esempio i tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, il sostegno socio educativo domiciliare e territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese del bilancio familiare, l'assistenza domiciliare socioassistenziale, il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare, il servizio di pronto intervento sociale, l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili alla collettività dove i percettori del reddito di cittadinanza, pena la perdita del sussidio, dovranno svolgere attività di pubblica utilità.

"Il piano di attuazione locale - continua Scavone - oltre ad agevolare la programmazione e la spesa dei fondi del piano povertà da parte dei distretti socio sanitari, consente alla regione di acquisire i dati sull'avanzamento della spesa delle risorse per il contrasto alla povertà, sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulle modalità organizzative per l'attuazione del reddito di cittadinanza”.

Tra le misure che saranno attivate, oltre ad un'attenzione particolare alle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora che solo a Palermo sono più di mille, anche la presenza di un assistente sociale ogni 5 mila abitanti.

"E' certamente un intervento di grande respiro per i soggetti più fragili della nostra società - conclude Scavone - dispiace invece che a livello statale si sia chiusa la possibilità, utilizzata invece per il periodo di lockdown, di impiegare il personale reclutato con questa misura anche per interventi e servizi emergenziali rivolti a nuclei familiari non beneficiari di reddito di inclusione o cittadinanza, ma ugualmente bisognosi di assistenza in relazione all'attuale situazione di pandemia legata al Covid 19. Auspichiamo, in questa ulteriore fase emergenziale della seconda ondata del coronavirus, che il governo nazionale ci ripensi e riapra a questa possibilità”.