Approvate le modifiche al piano farmacie, il Consiglio: "Si trasferiscano le sedi nei quartieri sguarniti"

La maggioranza trova la quadra e il Consiglio approva la revisione biennale al piano farmacie. Due settimane fa, a causa di alcune frizioni, il presidente Giulio Tantillo era stato costretto ad accantonare la delibera che prevede la perimetrazione delle aree all'interno delle quali le 29 farmacie autorizzate nel 2018 (22 al netto di chi ha contenziosi o non ha ancora aperto) che hanno individuato nuovi locali possono trasferirsi. Oggi l'atto è stato riproposto e ha ottenuto il via libera.

"La delibera - spiega Tantillo - si è resa urgente perché con il Covid è subentrata una legge nazionale che consente alle farmacie di aprire laboratori per tamponi e vaccini nel perimetro di loro pertinenza. Perimetro che a queste farmacie non era stato ancora assegnato e che corrisponde a un bacino di 3.300 abitanti".

L'atto portato in Aula dall'amministrazione è stato approvato con tre emendamenti: i primi due riguardano i confini di altrettante farmacie, il terzo - presentato dal consigliere Ugo Forello (Più Europa) - dispone che il servizio Igiene, Sanità e Farmacie, entro 240 giorni, presenti un nuovo piano per il decentramento allegando già i bandi per il trasferimento delle sedi. L'obiettivo è "colmare la carenza del servizio farmaceutico in diversi quartieri e, dall'altra, di ridurre l'elevata concentrazione in alcune aree comunali".

"Non ci saranno nuove aperture - sottolinea il presidente di Sala delle Lapidi - ma abbiamo gettato le basi affinché le farmacie possano essere presenti laddove i cittadini ne hanno bisogno. Negli ultimi anni i residenti a Palermo sono diminuiti: ci sono alcune farmacie, ad esempio quelle del centro storico, che chiedono il trasferimento in luoghi più popolosi".

Gli altri emendamenti, che avevano spaccato la maggioranza, sono stati ritirati o addirittura non presentati. "Alla prossima delibera - conclude Tantillo - auspichiamo un maggiore coinvolgimento del Consiglio e una perimetrazione che non sia più a macchia di leopardo".

Accade infatti che ci sono zone dove ci sono troppe farmacie, come nell'ottava circoscrizione, e altre che sono quasi sguarnite. E' il caso della parte alta di corso dei Mille, in zona Sperone, dove c'è una farmacia ogni 16 mila abitanti. "Le farmacie - dice Ugo Forello - sono centri socio-sanitario polifunzionali di prossimità. Motivo per cui è fondamentale garantire un'equa distribuzione nel territorio cittadino delle farmacie".