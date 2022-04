Regione, la giunta approva i Piani di zona: 108 milioni per interventi in favore delle fasce più deboli

Approvate dal governo Musumeci, nell'ultima seduta di giunta, le linee guida per la programmazione del Piano di zona 2022-2024 in Sicilia, un documento strategico che pianifica l'utilizzo di 108 milioni per il triennio per interventi in favore delle fasce più deboli. L'obiettivo è rafforzare il sistema dei servizi sociali, ampliandone l'offerta e migliorandone la qualità, per rispondere all'aumento di situazioni di vulnerabilità e della domanda generata dalla pandemia.

"Con questo atto di programmazione intendiamo dare continuità alle politiche sociali territoriali già avviate in attuazione del precedente Piano sociale nazionale – dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci – introducendo alcune priorità di intervento, previste nel nuovo Piano nazionale, volte a rafforzare l'accesso al sistema dei servizi sociali e la presa in carico dei soggetti più fragili, tenuto conto della molteplicità dei bisogni espressi dalla persona".

Tra le priorità di intervento individuate nel testo approvato il rafforzamento del Servizio sociale professionale, che mira ad ampliare la dotazione di assistenti sociali del distretto socio-sanitario; il rafforzamento del Punto unico di accesso, per favorire l'incontro della persona con l'offerta di servizi pubblici; il rafforzamento delle altre professioni sociali, con la costituzione di équipe multidisciplinari nei vari ambiti socio-sanitario, scolastico, socio-lavorativo, educativo; la supervisione del personale dei servizi sociali; le dimissioni protette e l'attivazione dell'assistenza domiciliare per soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, al fine di garantire continuità di cura e miglioramento della qualità della vita; i piani personalizzati per soggetti con disabilità; gli interventi per l'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con rafforzamento dei centri per la famiglia, dei servizi di mediazione familiare, con interventi per favorire l'inclusione dei minori con disabilità e fragilità, con un potenziamento dell'educativa domiciliare.

"Stiamo lavorando per garantire a ciascun distretto socio-sanitario – aggiunge l'assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone – una 'dotazione minima' di professionalità sociali e di servizi e interventi in grado di migliorare la qualità dell'offerta pubblica, soprattutto in quelle realtà locali in cui il settore dei servizi sociali non dispone di personale tecnico e in cui le risorse umane e professionali a disposizione risultino esegue rispetto alla complessità manifestata dal territorio".