Forza Italia, Pianetta: "Grazie a Miccichè per l’attenzione e il sostegno mostrati in Sicilia nei confronti delle persone anziane"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il coordinatore nazionale dei seniores di Forza Italia, senatore Enrico Pianetta, ha ringraziato il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, "per la sensibile attenzione da sempre mostrata nei confronti dei seniores siciliani e nazionali e per la sua indicazione quale candidato, in un utile collegio uninominale in Sicilia, del nostro rappresentante regionale seniores della Sicilia, Salvatore Sparacino. Indicazione, - aggiunge Pianetta - abbiamo constatato poi con grande rammarico e delusione, che non ha avuto buon esito privando i seniores di un loro probabile e unico rappresentante nel Parlamento nazionale, capace di sostenere con passione e competenza le battaglie per i diritti e la dignità delle persone anziane".

"Ma Miccichè - aggiunge Pianetta - nella qualità di presidente dell'Assemblea regionale siciliana, è stato, anche, l'artefice principale dell'avvenuta approvazione, da parte del Parlamento siciliano, della proposta di legge di istituzione del Garante regionale della persona anziana, ponendo la Sicilia come prima, e finora unica regione d’Italia, ad avere approvato questa figura. Garante che la legge regionale siciliana ha posto a tutela della corretta applicazione delle leggi a favore degli anziani, per prevenire e/o reprimere abusi, per la loro sicurezza e a tutela della dignità delle persone anziane che, in quanto tali, sono molto più esposte degli altri".

"I seniores - conclude Pianetta - sono vicini e grati a Gianfranco Miccichè per quello che ha già fatto per la terza età e per quanto certamente ancora potrà fare a livello regionale, in Sicilia, con l'auspicata elezione a presidente della Regione di Renato Schifani, e a livello nazionale, a Roma, affiancando il presidente Berlusconi per raggiungere nuovi e migliori traguardi personali e a favore della persona anziana".