Piana degli Albanesi, s'insedia la giunta Petta: ecco gli assessori e le deleghe

A Piana degli Albanesi, si è insediata la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Rosario Petta, riconfermato per il suo secondo mandato. "Una nuova emozionante elezione mi ha reso soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto per la nostra comunità in questi 5 anni. Essere riconfermato sindaco di Piana degli Albanesi dalla volontà elettorale è emozionante e appassionante oggi ancor più che 5 anni fa", dichiara Petta.

"Sono onorato di guidare una giunta comunale - prosegue - costituita da amministratori con l'esperienza dei 5 anni precedenti e da nuovi innesti, una squadra pronta, competente, e ben delineata per garantire continuità amministrativa, garanzia dei diritti del cittadino e capacità programmatica e gestionale".

La nuova giunta di Piana degli Albanesi

Ecco la 'squadra' del sindaco Petta. Vicesindaco è stata nominata l’assessore Simona Scalia che ha anche le deleghe politiche sociali, politiche giovanili, politiche comunitarie, personale, turismo, sport e spettacolo, pubblica istruzione, formazione, servizio civile e comunicazione. L’assessore Nicolò Benfante, oltre al bilancio, ha le deleghe ai tributi, informatizzazione, trasparenza e anticorruzione e privacy. L’assessore Giuseppe Carbone, guiderà lavori pubblici, servizi ambientali, servizi a rete, manutenzioni, impiantistica sportiva, patrimonio, attività produttive. All'assessore Morena Picone, invece, urbanistica, edilizia privata, sanatoria, pianificazione territoriale, ufficio del centro storico, contenzioso, polizia municipale, viabilità e protezione civile. Il sindaco ha tenuto le deleghe cultura, politiche sanitarie, rapporti con gli organi sovracomunali.