Petralia Soprana, consegnati due alloggi popolari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assegnati due alloggi popolari nel sito di edilizia residenziale pubblica di SS. Trinità. Questa mattina il sindaco Pietro Macaluso, con una breve cerimonia, ha consegnato le chiavi agli assegnatari che hanno aperto le porte dei loro nuovi appartamenti. L’aggiudicazione è avvenuta secondo la graduatoria stilata da una apposita commissione, in seguito ad un bando pubblico, tenendo conto anche del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare. “Oggi è una bella giornata per le famiglie interessate e per noi amministratori – ha detto il sindaco Macaluso -. Poter aiutare i meno abbienti, poter dare una mano per far vivere meglio i nostri concittadini è un obiettivo quotidiano della nostra amministrazione".