Cambio in Giunta al Comune di Petralia Soprana: Antonio Cerami prende il posto di Giovanna Cerami

La Giunta comunale di Petralia Soprana si rinnova. Entra Antonio Cerami in luogo dell’assessora Giovanna Cerami, che si è fatta da parte per motivi personali. Un avvicendamento programmato, considerato che Giovanna Cerami già da qualche tempo aveva comunicato la sua scelta. Nella lettera di saluto ha avuto parole di stima per il sindaco Macaluso e di ringraziamento verso tutti coloro con i quali ha collaborato in questi anni di impegno politico e amministrativo. Al suo posto è stato chiamato Antonio Cerami, già assessore nella precedente legislatura con Pietro Macaluso. Ad Antonio sono state affidate le stesse deleghe di Giovanna: si occuperà di Servizi socio-assistenziali, Pari opportunità, Famiglia, Politiche sociali, Pubblica Istruzione e Politiche giovanili. Alla fine della cerimonia di giuramento, il sindaco Macaluso ha ringraziato Giovanna Cerami per il proficuo lavoro fatto e per l’impegno costante che ha dedicato al Comune di Petralia Soprana ed ha augurato buon lavoro al neo assessore Antonio Cerami.