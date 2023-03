L'assessore morto a Petralia Soprana, il posto in Giunta viene preso dalla moglie

Nominato il successore dell’assessore Carmelo Conte scomparso prematuramente lo scorso primo febbraio lasciando sgomento l’intero paese. Il suo impegno sarà continuato dalla moglie Aurelia Lo Mauro non nuova in questa veste. “Il ricordo di Carmelo è ancora vivo e la sua mancanza si sente - ha detto il sindaco Pietro Macaluso – ma dovevamo procedere alla nomina del suo successore. Abbiamo pregato la moglie di continuare il suo mandato visto la sua esperienza di ex assessore e siamo contenti di riaverla in Giunta.”

La nomina è stata comunicata al Consiglio Comunale nell’ultima seduta durante la quale è stato anche ricordato il compianto Carmelo. Al neo assessore Aurelia Lo Mauro sono andate le deleghe all’Artigianato e Commercio, Attività Produttive, Sport, Turismo e Spettacolo, Cultura, Digitalizzazione, Rete informatica sul territorio e Volontariato.