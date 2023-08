Rifondazione Comunista lancia una petizione: "No al raddoppio dell'indennità per sindaco e Giunta"

Rifondazione Comunista lancia una petizione on line contro il raddoppio dell'indennità per sindaco e Giunta e per chiedere revoca della delibera. Sono già state raccolte 2.500 firme. "Si tratta di un atto politicamente sbagliato ed eticamente indegno quello compiuto dalla giunta comunale di Palermo che, con l'approvazione della deliberazione numero 240 dell'8 agosto scorso, ha dimostrato scarsa attenzione alla situazione sociale di Palermo che non può assistere, inerme, al raddoppio dello stipendio degli amministratori mentre la città langue nel degrado e nell'inefficienza". Lo dichiarano Frank Ferlisi, segretario provinciale di Rifondazione comunista, e Ramon La Torre, segretario cittadino.

"Per questo - proseguono - Rifondazione Comunista di Palermo ha lanciato una petizione on line (ecco il link) poiché non è accettabile che il bilancio comunale, mentre la città è impegnata in un piano riequilibrio, debba essere impegnato nel raddoppio delle indennità per sindaco, giunta, consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione per circa 2 milioni di euro l'anno"

E aggiungono: "È incredibile inoltre, al cospetto di una scelta così ingiustificabile, il silenzio delle minoranza consiliare (con sola eccezione del M5S). Ci saremmo aspettati un'aspra battaglia politica, invece la potenza corruttiva delle istituzioni e un trasversalismo d'interessi hanno prodotto un imbarazzante mutismo. Risulta ancora più evidente quanto avevamo sostenuto in passato: l'opposizione al maldestro governo Lagalla continua a costruirsi nelle strade nei quartieri e nelle comunità politiche, fuori dunque dalle istituzioni".