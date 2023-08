Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' partita la petizione di iniziativa popolare che chiede la revoca della delibera di giunta n. 240 del 08/08/2023 con la quale sindaco e assessori hanno rideterminato le loro indennità aumentandole del doppio rispetto a quanto percepito dalla precedente amministrazione.

La petizione che nella sola mattinata del lancio ha raggiunto 500 firme chiede inoltre, che la ragguardavelo somma di 731 mila euro annui - a tanto ammonterà l'extra costo - sia destinata a rimpinguare i capitoli del bilancio in materia di attività sociali, servizi e sostegno economico per le categor più fragili. Quanto accaduto è una nota stonata che non fa che screditare le istituzioni e allontanarle ulteriormente dalla vita reale della città.

Ramon La Torre (segretario cittadino Rifondazione Comunista)