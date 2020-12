Pescatori siciliani liberati in Libia, Orlando: "Grande gioia per tutti"

"Grande gioia per i pescatori coinvolti, per le loro famiglie e per tutta la comunità mazarese. In questo momento credo che si debba solo gioire per la soluzione cui tutte le istituzioni hanno lavorato in questi mesi". Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, commentando la notizia della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, dopo 108 giorni di prigionia in Libia.