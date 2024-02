Periferie, Varrica e Miceli (M5S): "Il Comune utilizzi i fondi destinati alla scuola materna Sciascia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il Comune si attivi per mettere in sicurezza gli oltre mille metri quadrati interdetti della scuola materna Sciascia, negli anni precedenti abbiamo recuperato poco meno di un milione di euro. I piccoli e giovani studenti dello Zen non possono più attendere”. A dichiararlo il deputato regionale M5S Adriano Varrica e il consigliere comunale Giuseppe Miceli che chiedono all’amministrazione Lagalla di superare la situazione di stallo degli interventi di riqualificazione della Scuola Sciascia allo Zen, ormai attesi da decenni.

“Dal 2020, come Movimento 5 stelle - affermano il deputato Varrica e il consigliere Miceli - abbiamo contribuito a salvare oltre 6 milioni di euro dai fondi ex Gescal e dal Programma periferie destinati alla riqualificazione della Scuola Sciascia allo Zen, i cui studenti da anni non possono utilizzare diversi ambienti dell’istituto perché non in sicurezza e pericolanti”.

“Già lo scorso febbraio - proseguono - avevamo trasmesso una nota all’Assessore comunale Tamajo per far sì che il Comune si attivasse in tale percorso e mettesse in atto ogni sforzo possibile per restituire al quartiere la struttura scolastica che merita. Adesso, dopo esser venuti a conoscenza dell’incremento delle risorse per la Scuola Sciascia ottenuto dalla rimodulazione del Programma Periferie con un’interrogazione consiliare ci troviamo costretti a sollecitare nuovamente l’Amministrazione per far luce, a distanza di un anno, sullo stato di avanzamento e sul cronoprogramma previsto per l’utilizzo di questi fondi. I soldi ci sono e i giovani studenti attendono da anni” concludono i due Cinquestelle.