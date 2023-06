Aiello (M5s): "Nostra mozione per chiedere al governo di aumentare pensioni minime"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Come rappresentanti del M5S, abbiamo un impegno ineludibile verso i cittadini che hanno dedicato la loro vita al lavoro e ora si trovano in una fase della loro esistenza in cui meritano sicurezza economica e dignità. Abbiamo dunque presentato una mozione per chiedere al Governo di prendere degli impegni chiari al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, rispettando pienamente il principio costituzionale di adeguatezza dei trattamenti previdenziali”. Lo ha detto il deputato del M5S Davide Aiello intervenendo in Aula alla Camera durante la discussione generale sulle mozioni sulle pensioni minime.

“In primo luogo - ha ripreso - chiediamo al governo di garantire che il trattamento minimo del regime generale dell'INPS sia almeno pari a 1.000 euro netti al mese. Contestualmente, proponiamo l’introduzione di una detrazione dell’Irpef progressiva, fino a determinate soglie di reddito, per i pensionati. Inoltre, riteniamo necessario riorganizzare e armonizzare le detrazioni per i redditi da pensione, estendendo le misure già previste dalla legge n. 234/2021. Un altro punto cruciale che solleviamo è la necessità di adottare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni. E ancora: riteniamo opportuno valutare l’opportunità di separare contabilmente la spesa per le pensioni maturate a fronte dei contributi versati dalla spesa di pura assistenza. Questo potrebbe comportare la ricostituzione della Commissione tecnica incaricata dello studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali”. “Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il benessere di coloro che hanno contribuito al progresso del nostro Paese” ha concluso Aiello rivolgendosi a tutti i gruppi parlamentari: “Chiedo a ciascuno di voi di valutare attentamente l’importanza di questa mozione e di sostenere gli impegni che richiediamo al governo”.