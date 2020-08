Isole pedonali, Zacco e Chinnici (iv): "Bisogna renderle subito operative"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le chiusure al traffico a Palermo possono rappresentare un'opportunità di rilancio per tante attività commerciali colpite dalla crisi dovuta al Covid, ma bisogna renderle subito operative. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno, firmato anche da parte delle opposizioni, che chiede all'amministrazione comunale di procedere con le ordinanze fino al perdurare dell'emergenza sanitaria. Soltanto dopo si potrà avviare una reale e approfondita discussione sulla mobilità cittadina, senza fughe in avanti e attraverso un reale confronto con la città". Lo dicono Ottavio Zacco (nella foto in basso a sinistra) e Dario Chinnici di Italia Viva e Sicilia Futura.

