Maggioranza senza pace, consigliere di Fdi contro la pedonalizzazione di via Archirafi: "Bisogna coinvolgere i residenti"

La parziale pedonalizzazione di via Archirafi, prevista da una delibera approvata dalla Giunta Lagalla, provoca l'ennesima frizione all'interno della maggioranza. Il consigliere comunale Teresa Leto (Fratelli d'Italia), infatti, contesta il provvedimento voluto dall'assessore alla Mobilità Maurizio Carta.

"Abbiamo da poco appreso la comunicazione di un progetto di pedonalizzazione in via Archirafi abbastanza dettagliato e definito, seguito dalla promessa di successiva condivisione. La pedonalizzazione impatta significativamente sulla vita quotidiana di un intero quartiere, eppure si presume di poter decidere senza coinvolgere chi ne subirà direttamente gli effetti", si legge nella nota di Leto (nella foto sotto).

"Chiedo all’assessore Carta - prosegue il consigliere - un immediato incontro con i residenti, esercenti e studenti coinvolti per discutere apertamente e democraticamente le implicazioni di questa decisione. Non si può pensare di relegare la partecipazione della comunità a una fase successiva, quando le carte sono già sul tavolo. La partecipazione richiede un coinvolgimento attivo di coloro che maggiormente subiranno queste scelte. Non possiamo ignorare il diritto alla partecipazione e alla consultazione pubblica su questioni così cruciali per la nostra comunità".

L'atto su via Archirafi che prevede anche la messa in sicurezza di 51 attraversamenti pedonali in città ritenuti pericolosi è il secondo provvedimento di Giunta in poche settimane che finisce nell'occhio del ciclone. In precedenza, infatti, a causare una divisione nella maggioranza fu la delibera sulla sanatoria delle case confiscate occupate abusivamente. Dopo il via libera arrivato a fine dicembre su proposta dell'assessore all'Emergenza abitativa Antonella Tirrito, il provvedimento fu messo in discussione da Carolina Varchi, vicesindaco e assessore ai Beni confiscati, lasciando nell'incertezza le famiglie pronte a presentare richiesta per mettersi in regola. Successivamente da una verifica effettuata in prima commissione da Mariangela Di Gangi, consigliere di Progetto Palermo, venne chiarito che la delibera era pienamente operativa e che si potevano presentare le istanze per la sanatoria.

Che la maggioranza sia in subbuglio, lo dimostrano anche i movimenti previsti per le prossime ore con la stessa Varchi che ha annunciato una conferenza stampa, insieme al sindaco Roberto Lagalla, durante la quale annuncerà le dimissioni. Un'uscita che per la verità era annunciata da tempo e che esula dal pasticcio della sanatoria sulle case confiscate occupate abusivamente. Sono invece attualissimi i mal di pancia della Dc, che reclama maggiore spazio in Giunta, e la possibile entrata fra gli assessori di Fabrizio Ferrandelli, sfidante sconfitto da Lagalla alle ultime elezioni, di recente passato dalla parte della maggioranza.