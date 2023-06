Pd, venerdì segreteria regionale per programmare l’attività estiva

Lavoro, giustizia sociale e clima. Questi i “punti” lanciati dalla segretaria nazionale Elly Schlein per rilanciare l’azione del Partito democratico ripartendo dai circoli e dai territori fin da questa estate. A questi occorre aggiungere temi cari alla Sicilia come Sanità, Pnrr e autonomia differenziata. Di tutto questo si discuterà venerdi pomeriggio nel corso della segreteria regionale del Pd Sicilia, convocata dal segretario Anthony Barbagallo e allargata, per l’occasione anche alle federazioni provinciali e ai dipartimenti.

“Un’occasione, dopo aver svolto sabato scorso la direzione regionale - spiega Anthony Barbagallo - per proseguire il confronto e programmare l’attività estiva e l’organizzazione, oltre alle tradizionali feste dell’Unità, anche di altri eventi per rivitalizzare i circoli e coinvolgere iscritti e militanti”.