Il Pd sconfitto, l'attacco di Miceli: "Barbagallo si dimetta, serve congresso straordinario"

"Leggo preoccupato le parole di un segretario regionale che a diversamente da quanto sta facendo Enrico Letta su scala nazionale, a fronte di una serie di sconfitte molto pesanti in Sicilia, immagina di potere e dovere rimanere alla guida del partito siciliano". Lo dice Carmelo Miceli, deputato del Pd. "Dinanzi a un Letta che prende atto della sconfitta, annunciando le sue dimissioni e accelerando la fase congressuale, come può Barbagallo pensare che la sequenza di disfatte siciliane, Amministrative di Palermo, Regionali e Politiche, non necessiti con assoluta urgenza di una fase congressuale straordinaria?".